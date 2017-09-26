Посол Швеции и атташе по обороне посетили зону АТО

Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём (Martin Hagström) и атташе по вопросам обороны посольства Швеции подполковник Петер Лиден (Peter Liden) посетили зону проведения антитеррористической операции, в частности, пообщались с военнослужащими одного из военных соединений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Офицеры гражданско-военного сотрудничества проинформировали иностранных дипломатов о сложной и опасной экологической ситуацией, сложившейся вокруг резервуара с химическими отходами Торецкого фенольного завода", - сообщает пресс-центр на странице в Фейсбуке во вторник.

Военные проинформировали дипломатов, что в случае прорыва дамбы ядовитые химикаты могут попасть в реку Северский Донец – главный источник питьевой воды для большинства жителей региона.

М.Хагстрём отметил, что посольство следит за развитием ситуации на Донбассе, и подчеркнул, что проблема разрушения дамбы может иметь катастрофические экологические последствия, поэтому необходимо срочно искать пути решения этой сложной ситуации. Посол отметил, что проинформирует по дипломатическим каналам соответствующие гуманитарные и оборонные организации с целью содействия решению этого вопроса.

В свою очередь, атташе по вопросам обороны посольства Швеции отметил, что ситуация на востоке Украины тщательно анализируется и изучается для определения путей дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, как один из вариантов рассматривается вопрос привлечения шведских инструкторов для обучения и тренировки украинских военных медиков.