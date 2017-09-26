Вашингтон намерен решать проблему КНДР дипломатическим путем, утверждает шеф Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США стремятся урегулировать северокорейскую проблему дипломатическим путем.

Цель США в отношении Северной Кореи - "решить это дипломатическим путем", приводит во вторник слова министра обороны телеканал Эн-би-си.

Дж.Мэттис полагает, что президент США Дональд Трамп "совершенно ясно заявил об этом".

Ранее в понедельник глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что США, по сути, объявили войну Северной Корее, и потому Пхеньян оставляет за собой право принимать жесткие ответные меры. "Поскольку США объявили войну нашей стране, то у нас будет полное право принимать ответные меры. В частности, мы имеем право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в нашем воздушно пространстве", - приводят слова находящегося в Нью-Йорке министра западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что таким образом Ли Ён Хо, судя по всему, отреагировал на сделанные на выходных резкие комментарии в адрес его страны Д.Трампа.

В минувшее воскресенье сообщалось, что Д.Трамп, реагируя на выступление главы МИД Северной Кореи в ООН, предположил, что дни северокорейского режима сочтены. "Только что послушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького "человека-ракеты" (Ким Чен Ына - ИФ), они долго не протянут", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

В администрации США назвали абсурдным утверждение властей КНДР, что Вашингтон якобы де-факто объявил Пхеньяну войну.

"Мы не объявляли войну Северной Корее. Утверждения о том, что мы объявляли войну - это абсурд", - сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Вашингтоне в минувший понедельник.

Она также раскритиковала угрозы КНДР сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не будут входить в северокорейское воздушное пространство. "Не стоит сбивать любые самолеты, которые не находятся в вашем воздушном пространстве", - подчеркнула она.

В минувшую субботу Пентагон сообщил, что несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР. Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, "они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке".

"Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз", - заявили в американском военном ведомстве.

Также в Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.