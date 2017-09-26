Украина "провисает" в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в некоторых сферах

Украина отстает в вопросах выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в сфере транспорта, экологической политики, защиты интеллектуальной собственности и совершенствования таможенного законодательства, заявляет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Есть сферы, где сегодня мы существенно отстаем от выполнения соглашения… Это, в частности, сфера транспорта", - заявила она на брифинге в Киеве во вторник.

Вице-премьер напомнила, что парламент отказался поддержать законопроекты об автомобильных перевозках, перевозке опасных грузов, о железнодорожном транспорте. При этом она отметила, что до конца текущего года Украина сосредоточится в данной отрасли на вопросе услуг – "дорожной карте" в сфере морских перевозок и "дорожной карте" по почтовым и курьерским услугам.

"Там, где есть необходимость диалога с Верховной Радой в сфере транспорта, мы не продвигаемся никуда", - констатировала И.Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина также с трудом продвигается в сфере экологической политики. Она отметила, что для украинских граждан эта тема не является приоритетной, поэтому от них пока нет достаточной поддержки в данной сфере.

Кроме того, по словам И.Климпуш-Цинцадзе, в данном вопросе отсутствует поддержка и среди бизнеса, поскольку реализация норм экологической политики будет затратной для него.

"Очевидно, есть сопротивление на уровне бизнеса", - отметила чиновник.

"Еще есть сферы, где мы существенно "провисаем" – обеспечение защиты интеллектуальной собственности… а также вопрос таможенного законодательства", - заявила она.

В то же время вице-премьер отмечает прогресс Украины в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере энергетики, в частности энергоэффективности, а также в сфере электронных закупок.

По ее словам, в настоящее время Украина уже сэкономила около 30 млрд грн благодаря системе электронных закупок.

И.Климпуш-Цинцадзе также указала на продвижение Украины в сфере фитосанитарного контроля.