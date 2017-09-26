Политика

12:09 26.09.2017

В БПП назвали абсурдным отчет Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан

Отчет международной организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан является абсурдным и дискредитирующим в первую очередь саму организацию, заявила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"После обвинений в адрес государства в поставках ракетных технологий КНДР и других инсинуаций, за которыми "торчат уши" Кремля, доклад AI наводит на мысль относительно очередного вброса, который имеет внешний заказ", - написала И.Фриз на странице в соцсети Facebook во вторник.

Она отметила, что с 2014 года весь экспорт оружия Украины является прозрачным.

Как сообщалось, 25 сентября 2017 года международная неправительственная организация Amnesty International сообщила о якобы причастности Украины к поставкам оружия в Южный Судан. "Оружие является частью ранее нераскрытого договора 2014 года между украинской государственной оружейной компанией и компанией, базирующейся в ОАЭ, для закупки оружия от имени Южного Судана в сумме $169 млн. Это включает тысячи пулеметов, минометов, РПГ и миллионы (штук) патронов", - говорится в отчете Amnesty International, обнародованном на сайте организации.

В отчете указывается, что одной из трех компаний, упомянутых в документах, наряду с International Golden Group (ОАЭ) и украинским государственным экспортером вооружений "Укринмаш", является фирма S-Profit.

В украинской организации Amnesty International Ukraine, комментируя отчет Amnesty International, уточнили: "В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан".

Организация отмечает, что участие украинской госкомпании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина.

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