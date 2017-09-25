Политика

19:00 25.09.2017

Минсоцполитики передало ВБ и МВФ свои предложения по спорным нормам пенсионной реформы

Министерство социальной политики Украины передало Всемирному банку (ВБ) и Международному валютному фонду (МВФ) свои предложения касательно норм пенсионной реформы, которые вызывали сомнения у международных партнеров.

"Мы предоставили свои предложения и ждем от них ответа", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр социальной политики Андрей Рева в понедельник, отвечая на вопрос о встрече с представителями Всемирного банка.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры касательно спорных моментов, и разглашать предложения, которые внесла украинская сторона, будет преждевременно. А.Рева отметил, что ввиду отсутствия миссии МВФ в Украине, переговоры касательно спорных моментов, которыми обеспокоены обе стороны, ведутся с представителями ВБ.

Как сообщалось, ВБ и МВФ в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе (№6614) изменениями во время его подготовки ко второму чтению, сообщила директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен. В частности, речь идет о выплате временной помощи неработающей лицам, которые достигли 60-летнего возраста, без необходимого для получения пенсии страхового стажа; индексация пенсий в 2018-2020 годах, а потом автоматически согласно формуле.

МВФ и ВБ считают, что в 2018 году индексацию пенсий проводить не стоит, а с 2019 года индексацию стоит проводить согласно четкой формуле. Также они выступают против введения накопительной пенсионной системы с 2019 года и расширения перечня видов деятельности, которую можно будет учитывать в пенсионный стаж (учеба в вузе, предпринимательство упрощенцев, декретные отпуски).

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