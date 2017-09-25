Политика

18:45 25.09.2017

Министр обороны Канады во вторник прибудет в Украину

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал визит в Украину министра национальной обороны Канады Харджита Сингха Сейджана.

"Я рад, что завтра министр обороны Канады прибудет в Украину, чтобы обсудить перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества", - сказал в понедельник глава оборонного ведомства Украины на встрече с делегацией членов постоянной комиссии по вопросам национальной обороны Палаты общин парламента Канады, сообщает сайт Минобороны.

По его словам, достигнуто "полное понимание" с канадскими коллегами", в том числе в вопросе, "как двигаться вперед".

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Интерфакс-Украина
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