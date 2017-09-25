Политика

16:48 25.09.2017

Парламентарии Украины и Канады обсудили вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс

Комитет по иностранным делам Верховной Рады и постоянный комитет по вопросам национальной обороны Палаты общин парламента Канады рассмотрели вопрос введения миротворческого контингента ООН на Донбасс.

"Собеседники обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, которая даст возможность защитить граждан от вооруженного насилия и способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства, а также перспективы членства Украины в НАТО", - сообщает сайт Верховной Рады в понедельник.

Парламентарии отметили необходимость углубления двухстороннего сотрудничества, в том числе в экономической и оборонной сферах.

Украинские парламентарии поблагодарили канадских коллег за поддержку территориальной целостности Украины и выразили надежду, что совместными усилиями удастся достичь мира на востоке Украины и вернуть временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Началось выдвижение кандидатов на выборах в 201 объединенной громаде

ООН призывает РФ прекратить судить за совершенные до оккупации Крыма действия

УВКПЧ ООН призывает РФ прекратить акции силовиков против крымских татар в Крыму и разрешить Меджлис

В ООН рекомендуют Украине снять ряд ограничений свободы передвижения с Крымом

ООН призывает РФ обеспечить возможность обучения на украинском языке в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Международное сообщество должно подталкивать РФ к допуску наблюдателей в Крым - ООН

ООН призывает РФ прекратить использовать обвинения в экстремизме и терроризме для преследования свободы слова в Крыму

Саакашвили и Терещенко провели акцию под Кабмином

Сакварелидзе утверждает, что его собираются лишить украинского гражданства

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях России в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Принтеры для наклеек
РЕКЛАМА