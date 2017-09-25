Парламентарии Украины и Канады обсудили вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс

Комитет по иностранным делам Верховной Рады и постоянный комитет по вопросам национальной обороны Палаты общин парламента Канады рассмотрели вопрос введения миротворческого контингента ООН на Донбасс.

"Собеседники обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, которая даст возможность защитить граждан от вооруженного насилия и способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства, а также перспективы членства Украины в НАТО", - сообщает сайт Верховной Рады в понедельник.

Парламентарии отметили необходимость углубления двухстороннего сотрудничества, в том числе в экономической и оборонной сферах.

Украинские парламентарии поблагодарили канадских коллег за поддержку территориальной целостности Украины и выразили надежду, что совместными усилиями удастся достичь мира на востоке Украины и вернуть временно оккупированные Автономную Республику Крым и город Севастополь.