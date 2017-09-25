Началось выдвижение кандидатов на выборах в 201 объединенной громаде

Центральная избирательная комиссия объявила о начале процесса выдвижения кандидатов в депутаты сельских, поселковых, городских советов и на должности сельских, поселковых, городских голов на первых местных выборах в 201 объединенной территориальной громаде, которые назначены на 29 октября.

"Представление в территориальные избирательные комиссии документов для регистрации указанных кандидатов продлится до 4 октября включительно. А до 5 октября включительно ТИК будут принимать решения о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации", - сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК.

Как известно, 29 октября пройдут первые выборы в 201 созданной в рамках децентрализации в Украине объединенной громаде, в которые вошли 933 местных совета (25 городских, 67 поселковых и 841 сельских совета).

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 1 млн 330 тыс. человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.

Кроме того, в ЦИК указали, что по состоянию 25 сентября на рассмотрении комиссии уже находятся обращения от областных государственных администраций о назначении первых местных выборов в 46 объединенных территориальных общинах, в состав которых войдут 205 местных советов. Такие выборы могут быть назначены до конца 2017 года на любое воскресенье декабря, кроме последнего.