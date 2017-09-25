Международное сообщество должно подталкивать РФ к допуску наблюдателей в Крым - ООН

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендуют международному сообществу для улучшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму подталкивать Россию к даче согласия на мониторинг ситуации на полуострове международными и региональными структурами, поднимать вопросы о нарушении прав человека в Крыму.

"УВКПЧ рекомендует международному сообществу настаивать на необходимости полноценного сотрудничества Российской Федерации с международными и региональными мониторинговыми механизмами, в частности, путем предоставления их представителям беспрепятственного доступа в Крым", - говорится в докладе о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, опубликованном на сайте офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН призывают напоминать РФ и Украине о необходимости неуклонно соблюдать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право при обеспечении защиты населения Крыма.

УВКПЧ ООН также предлагает поднимать вопросы о нарушении и злоупотреблении правами человека в оккупированном Крыму в дискуссиях с РФ на двусторонних и многосторонних собраниях и встречах.