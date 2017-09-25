Политика

14:51 25.09.2017

УВКПЧ ООН призывает РФ прекратить акции силовиков против крымских татар в Крыму и разрешить Меджлис

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Россию прекратить силовые акции, направленные против крымских татар в Крыму и отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

"Положить конец действиям полиции, в том числе обыскам домов, повесткам, задержаниям, взятиям образцов ДНК, нацеленными непропорционально на членов крымскотатарской громады", - говорится в рекомендациях к властям России, которые содержатся в отчете УВКПЧ за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года.

Также в ООН призывают Россию отменить любые ограничения права крымскотатарской громады на представительские институты, в том числе Меджлис.

Кроме того, УВКПЧ ООН рекомендует РФ обеспечить право на свободу мнений, мирных собраний, объединений, совести и религии для всех лиц и групп в Крыму, без дискриминации по каким-либо признакам, в частности по расе, гражданству, политическим взглядам или этническому происхождению.

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