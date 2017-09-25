Политика

13:08 25.09.2017

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях России в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник обнародует доклад о преступных действиях России в оккупированном Крыму, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

П.Климкин отметил, что доклад является важным шагом в исполнении резолюции 71/25, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (2017).

"Продолжаем системную работу по фиксации нарушений Россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, усиливаем давление на Кремль", - добавил П.Климкин в Twitter.

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