Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародует доклад о преступлениях России в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник обнародует доклад о преступных действиях России в оккупированном Крыму, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

П.Климкин отметил, что доклад является важным шагом в исполнении резолюции 71/25, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (2017).

"Продолжаем системную работу по фиксации нарушений Россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, усиливаем давление на Кремль", - добавил П.Климкин в Twitter.