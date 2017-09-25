ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей, СДПГ - 20,5%, "Альтернативу для Германии" 12,6% - официальный предварительный результат выборов в бундестаг

По официальным предварительным результатам выборов в парламент Германии - бундестаг - блок ХДС/ХСС набрал 33%, что хуже результата прошлых выборов, СДПГ с 20,5% голосов уходит в оппозицию, третьей стала правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6%, сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle.

"Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За их нынешних партнеров по правительственной коалиции - социал-демократов (СДПГ) - высказались 20,5 процента проголосовавших. Обе партии понесли заметные потери в сравнении с прошлыми выборами. В 2013 году консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию. На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процентами голосов. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента, Левая партия - 9,2 процента и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 процента. Остальные партии получили менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент", - отмечается в сообщении.

Явка составила 76,2%, в предыдущих парламентских выборах в голосовании приняли участие 71,5% избирателей, сообщает Deutsche Welle.