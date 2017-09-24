Меркель собирается формировать правительство

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности формировать правительство.

"Союз ХДС/ХСС - самая сильная партия и мы намерены формировать правительство", - сказала А.Меркель после объявления данных exit poll.

При этом канцлер отметила, что союз ХДС/ХСС рассчитывал на лучший результат. По предварительным данным, союз набирает 33,3%.

Наряду с этим А.Меркель назвала вызовом приход в бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

"Настоящим испытанием стал приход АдГ в бундестаг. И мы проведем тщательный анализ, так как мы собираемся отвоевать голоса избирателей, голосовавших за АдГ", - сказала А.Меркель.

Канцлер также сказала, что ХДС/ХСС готов к обсуждению с другими партиями вопроса формирования коалиции.

"В ближайшие пять или десять лет нам нужно работать для экономического благосостояния, правовой и свободной страны. Мы должны найти законные способы для борьбы с незаконной миграцией. Вопросы безопасности также важны для нашего народа, как и экономическое благополучие", - отметила А.Меркель.

По ее словам, ХДС/ХСС "сегодня получила мандат от людей взять на себя ответственность вместе с нашими партнерами".

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), занявшая второе место с 20,9%, не планирует создавать коалицию в бундестаге.