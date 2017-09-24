Политика

19:20 24.09.2017

Предварительный прогноз: В Бундестаг проходят 6 партий, лидирует партия Меркель

Партия дейстующего канцлера Германии Ангелы Меркель побеждает на выборах в Бундестаг (32,5%), второе место за социал-демократами 20%, третье место за правопопулистской партией "Альтернативой для Германии" 13,5%.

Согласно предварительным данным института Infratest Dimap, обнародованным после закрытия избирательных участков в воскресенье телеканалом ARD, поддержка Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) составила 32,5%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддержали 20% избирателей, правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" поддержали 13,5%, партию "Левых" - 9%, партию свободных демократов (СвДП) - 10,5%, а партию "Союз-90"/"зеленые" - 9,5 %.

Остальные партии получают, согласно прогнозам, менее 5%, необходимых для прохождения в парламент.

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