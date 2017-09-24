Политика

09:01 24.09.2017

Голосование на выборах в немецкий Бундестаг стартовало в Германии

В Германии проходят всеобщие выборы в Бундестаг, после которых в стране будет сформировано новое федеральное правительство и выбран федеральный канцлер.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву) и продолжат свою работу до 18:00 воскресенья.

Всего в выборах в Бундестаг участвуют 43 партии, проходной барьер составляет 5%.

Согласно результатам опроса компании Politbarometr, который был опубликован в пятницу, рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) примерно 36%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы поддержать 21,5% избирателей, правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" поддерживают 11% опрошенных, партию "Левых" - 8,5%, партию свободных демократов - 10%, а "Зеленых" – 8%.

После выборов партиям также предстоит сформировать коалицию в парламенте, после чего будет назначен канцлер и правительство.

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