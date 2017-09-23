Спецпредставитель США допускает возможность эскалации Москвой конфликта на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер допускает возможность эскалации Россией боевых действий на Донбассе, но пока отмечает снижение уровня напряжения в этом регионе.

Так, в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), отвечая на вопрос, может ли президент России Владимир Путин прибегнуть к эскалации боевых действий на Донбассе, в случае если не удастся найти понимание в вопросе миротворцев ООН, К.Волкер сказал: "Это возможно. Пока этого не происходит. Напротив, в последние недели отмечается снижение уровня напряжения по сравнению с предыдущими месяцами. Это не значит, что обострения не будет. Россиянам свойственно сначала поднажать".

Однако, по его словам, возможная эскалация конфликта должна отразиться на позиции относительно России. "Гарантий успеха в процессе урегулирования нет. Но четкий, прагматичный и последовательный подход дает наилучшие шансы", - сказал К.Волкер.