Политика

13:36 23.09.2017

Спецпредставитель США допускает возможность эскалации Москвой конфликта на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер допускает возможность эскалации Россией боевых действий на Донбассе, но пока отмечает снижение уровня напряжения в этом регионе.

Так, в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), отвечая на вопрос, может ли президент России Владимир Путин прибегнуть к эскалации боевых действий на Донбассе, в случае если не удастся найти понимание в вопросе миротворцев ООН, К.Волкер сказал: "Это возможно. Пока этого не происходит. Напротив, в последние недели отмечается снижение уровня напряжения по сравнению с предыдущими месяцами. Это не значит, что обострения не будет. Россиянам свойственно сначала поднажать".

Однако, по его словам, возможная эскалация конфликта должна отразиться на позиции относительно России. "Гарантий успеха в процессе урегулирования нет. Но четкий, прагматичный и последовательный подход дает наилучшие шансы", - сказал К.Волкер.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Белый дом пока не принял решения о поставке вооружения Украине

Германия сохранит политику в отношении Украины после выборов, заявляют в немецком МИД

Германия и Франция работают над предложениями по мандату миротворцев ООН на Донбассе

Введение миротворцев ООН на Донбасс обеспечит условия для местных выборов в ОРДЛО - Волкер

Порошенко: платформа G7 может стать площадкой в вопросе возвращения Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп хочет найти общий язык с Россией, но для этого Москва должна изменить поведение - Волкер

Украина готова работать с Канадой в вопросе безвиза - Порошенко

Порошенко: размещение миротворцев ООН на Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию

В Украине уже готовятся к выборам президента - политолог

Среди украинцев меньше всего готовы к протестам жители освобожденной части Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА