Белый дом пока не принял решения о поставке вооружения Украине

В Вашингтоне еще не приняли решения о предоставлении Украине вооружения, сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя Белого дома.

"Представитель Белого дома заявил в пятницу, 22 сентября, что вопрос об оказании военной поддержки Киеву все еще прорабатывается", - сообщает издание в субботу.

Как сообщалось, 22 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности США поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества. "Секретарь Мэттис, как и сегодня, президент Трамп, заявил, что США готовы поддержать Украину, в том числе путем военно-технического сотрудничества", - сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News, говоря о помощи США Украине.