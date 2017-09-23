Германия сохранит политику в отношении Украины после выборов, заявляют в немецком МИД

После парламентских выборов в Германии немецкая внешняя политика в отношении Украины не изменится, в частности, в рамках "нормандского формата" и в сфере поддержки реформ, считает уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Андреас Пешке.

"Мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате". И если посмотреть на то, что сказали главные немецкие политики, то можно с уверенностью сказать, что наша работа в переговорном процессе будет продолжена. Как и наша поддержка Украины в области экономики и реформ", - сказал дипломат в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Пешке также уточнил, что традиционно в немецкой внешней политике существует преемственность главных векторов.

"В Германии традиционно существует некая преемственность внешней политики, такая последовательность есть даже у разных партий. По моему мнению, эта последовательность главных направлений нашей внешней политики во многом сохранится и после выборов. В вопросе же Украины… мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате", - добавил А.Пешке

Полный текст блиц-интервью А.Пешке будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"