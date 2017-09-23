Политика

11:00 23.09.2017

Германия сохранит политику в отношении Украины после выборов, заявляют в немецком МИД

После парламентских выборов в Германии немецкая внешняя политика в отношении Украины не изменится, в частности, в рамках "нормандского формата" и в сфере поддержки реформ, считает уполномоченный по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Андреас Пешке.

"Мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате". И если посмотреть на то, что сказали главные немецкие политики, то можно с уверенностью сказать, что наша работа в переговорном процессе будет продолжена. Как и наша поддержка Украины в области экономики и реформ", - сказал дипломат в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Пешке также уточнил, что традиционно в немецкой внешней политике существует преемственность главных векторов.

"В Германии традиционно существует некая преемственность внешней политики, такая последовательность есть даже у разных партий. По моему мнению, эта последовательность главных направлений нашей внешней политики во многом сохранится и после выборов. В вопросе же Украины… мы, конечно, и дальше готовы продолжать нашу работу в "нормандском формате", - добавил А.Пешке

Полный текст блиц-интервью А.Пешке будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Германия и Франция работают над предложениями по мандату миротворцев ООН на Донбассе

Введение миротворцев ООН на Донбасс обеспечит условия для местных выборов в ОРДЛО - Волкер

Порошенко: платформа G7 может стать площадкой в вопросе возвращения Крыма

Украина готова работать с Канадой в вопросе безвиза - Порошенко

Порошенко: размещение миротворцев ООН на Донбассе не будет осуществляться по российскому сценарию

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп хочет найти общий язык с Россией, но для этого Москва должна изменить поведение - Волкер

В Украине уже готовятся к выборам президента - политолог

Среди украинцев меньше всего готовы к протестам жители освобожденной части Донбасса

Рада 3 октября продолжит рассмотрение поправок к судебной реформе

Нардепов исключили из Аграрной партии за членство в парламентской фракции БПП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog869.html
РЕКЛАМА