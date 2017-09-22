В Украине уже готовятся к выборам президента - политолог

В настоящее время основные политические силы в Украине уже готовятся к президентским выборам, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Сегодня основные политические силы готовятся к президентской кампании. Пока я не вижу по действиям какой-то подготовки к досрочным парламентским выборам, потому что была бы другая стратегия действий", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в агентстве "Интерфакс-Украина".

В.Карасев отметил, что разговоры об объединении "Народного фронта" и Блока Петр Порошенко (БПП) идут сейчас потому, что власть хочется оставаться объединенной и избежать фрагментационных процессов. "Власть будет делать все, чтобы быть объединенной, и будет делать все, чтобы президент переизбрался на второй срок. А гарантий победы нет, потому что они есть только тогда, когда во второй туре не выйдет Юлия Тимошенко", - подчеркнул он.

Эксперт также указал, что разговоры об объединении БПП и "Народного фронта" являются хорошей стратегией дисциплинирования депутатов этих фракций, усиления лояльности и активности при голосовании, потому что когда все понимают, что не все получат место в списке, то начнут активно демонстрировать свою лояльность.

В.Карасев прогнозирует, что основные оппозиционные силы будут самостоятельно идти на будущие президентские выборы, а совместные действия могут быть, если власть будет допускать такие ошибки, как в ситуации с М.Саакашвили, но эти объединения усилий будут эпизодическими.

По его мнению, поскольку у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко есть реальные шансы победить на выборах президента, то в ее команде считают, что лучше сначала победить на этих выборах, а потом уже формировать власть и готовиться к парламентским выборам.

В свою очередь эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко убежден, что нынешняя украинская власть на сегодня ни интеллектуально, ни институционально не усиливается, и фактически "пустила на самотек" многие процессы, кроме тех, которые касаются прямого контроля денежных потоков.

Он считает, что единственной оппозиционной партией в парламенте можно назвать "Батькивщину", хотя не понимает, почему она голосовала за реформу системы образования, Радикальная же партия поддержала бюджет текущего года, а "Самопомич" заявляет, что поддерживает медицинскую реформу и собирается поддержать земельную реформу.

К.Матвиенко не понимает, зачем "Батькивщине" объединяться с какими-то другими партиями, имея развитую сеть местных ячеек, фракции в местных советах. По его мнению, о таком объединении можно говорить, если оно будет происходить вокруг каких-то реальных "политических смыслов", например, борьбы за новый закон о выборах.