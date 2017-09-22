Политика

15:56 22.09.2017

Среди украинцев меньше всего готовы к протестам жители освобожденной части Донбасса

В 2017 году зафиксировано снижение оценки вероятности возникновения массовых протестов и готовности личного участия по сравнению 2014-2016 годами, сообщает "Зеркано недели. Украины" в пятницу со ссылкой на данные опроса Института социологии НАН Украины.

В июле 2017 года были настроены брать участие в протестах 21% украинцев, не готовы - 56%. Наименьшую готовность к участию в акциях протеста выразили жители Донбасса (11%),

Главными мотивами, которые побуждают людей участвовать в протестах, названы борьба за справедливость – 16% (больше всего на западе страны – 22%, меньше всего - на Донбассе – 9%), и невозможность терпеть тяжелое жизненное положение – 13% (больше всего на западе – 15%, меньше всего - на Донбассе – 7%). Главными факторами неучастия в протестах являются неверие в возможность таким способом что-то изменить – 16% (на Донбассе – 25%) и неприятие подобных форм борьбы – "следует отстаивать собственные права в суде, а не на улице" (11%).

Среди тех, кто готов выйти или уже выходил на протест, самым весомым мотивом является отстаивание справедливости (35%), на втором месте невозможность дальше терпеть жизненные трудности (21%).

Общая численность населения, которая была задействована в протестных мероприятиях, за последний год насчитывает около 15%. Наиболее актуальной проблемой оказалось повышение тарифов на коммунальные услуги, против которых протестовало почти 8,7% взрослого населения, и защита гражданских прав и свобод – 3,8%.

Анализ экономической дифференциации участия в протестных мероприятиях показал, что социальная напряженность среди малообеспеченных слоев возникает на почве фактической обездоленности, нехватки элементарных условий для жизни, а политические проблемы вызывают напряжение среди более материально благополучных слоев населения.

Опрос был проведен Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива" с 3 по 25 июля 2017 года во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Рада 3 октября продолжит рассмотрение поправок к судебной реформе

Нардепов исключили из Аграрной партии за членство в парламентской фракции БПП

США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества – Порошенко

Между Порошенко и Трампом установилось настоящее доверие – Чалый

Порошенко о встрече с Трампом: часовая встреча была чрезвычайно продуктивной

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине уже готовятся к выборам президента - политолог

Париж расследует намерения открыть "представительство "ДНР" в Марселе

Оппоблок приветствует обращение к президенту отправить закон "Об образовании" в ЕС на экспертизу перед подписанием

Премьер Молдовы попросил США о содействии принятию ГА ООН резолюции о выводе российских сил из Приднестровья

Система нераспространения ядерного оружия в мире должна существовать с более эффективными гарантиями безопасности – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа спортивных костюмов на price.ua
РЕКЛАМА