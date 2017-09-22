Среди украинцев меньше всего готовы к протестам жители освобожденной части Донбасса

В 2017 году зафиксировано снижение оценки вероятности возникновения массовых протестов и готовности личного участия по сравнению 2014-2016 годами, сообщает "Зеркано недели. Украины" в пятницу со ссылкой на данные опроса Института социологии НАН Украины.

В июле 2017 года были настроены брать участие в протестах 21% украинцев, не готовы - 56%. Наименьшую готовность к участию в акциях протеста выразили жители Донбасса (11%),

Главными мотивами, которые побуждают людей участвовать в протестах, названы борьба за справедливость – 16% (больше всего на западе страны – 22%, меньше всего - на Донбассе – 9%), и невозможность терпеть тяжелое жизненное положение – 13% (больше всего на западе – 15%, меньше всего - на Донбассе – 7%). Главными факторами неучастия в протестах являются неверие в возможность таким способом что-то изменить – 16% (на Донбассе – 25%) и неприятие подобных форм борьбы – "следует отстаивать собственные права в суде, а не на улице" (11%).

Среди тех, кто готов выйти или уже выходил на протест, самым весомым мотивом является отстаивание справедливости (35%), на втором месте невозможность дальше терпеть жизненные трудности (21%).

Общая численность населения, которая была задействована в протестных мероприятиях, за последний год насчитывает около 15%. Наиболее актуальной проблемой оказалось повышение тарифов на коммунальные услуги, против которых протестовало почти 8,7% взрослого населения, и защита гражданских прав и свобод – 3,8%.

Анализ экономической дифференциации участия в протестных мероприятиях показал, что социальная напряженность среди малообеспеченных слоев возникает на почве фактической обездоленности, нехватки элементарных условий для жизни, а политические проблемы вызывают напряжение среди более материально благополучных слоев населения.

Опрос был проведен Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива" с 3 по 25 июля 2017 года во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.