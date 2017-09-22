Политика

14:15 22.09.2017

Париж расследует намерения открыть "представительство "ДНР" в Марселе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Министерство иностранных дел Франции обратилось в прокуратуру для расследования намерения открыть "представительство "ДНР" в г.Марсель (Франция).

"МИД Франции обратился в прокуратуру из-за намерений так называемого "ДНР" открыть "представительство" в Марселе", - написал П.Климкин на своей странице в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что учреждение фальшивых дипломатических миссий влечет за собой юридическую ответственность.

"Напоминание для тех, кто еще не понял, что мир объединился ради Украины", - написал П.Климкин.

Как сообщалось, посол Франции в Украине Изабель Дюмон (Isabelle Dumont) заявил ранее, что поездки французских депутатов в Крым и на Донбасс не ставят под сомнение позицию Франции по поддержке целостности Украины.

В конце июня текущего года суд чешского города Острава окончательно ликвидировал так называемое "представительство ДНР" в городе как незаконное.

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Интерфакс-Украина
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