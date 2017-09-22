Оппоблок приветствует обращение к президенту отправить закон "Об образовании" в ЕС на экспертизу перед подписанием

Партия "Оппозиционный блок" приветствует обращение Закарпатского областного совета к президенту Украины с требованием отправить одобренный парламентом закон "Об образовании" на экспертизу в Совет Европы до подписания.

"Наша партия обращается ко всем местным советам с предложением поддержать эту инициативу", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте в пятницу.

В "Оппозиционном блоке" напоминают, что не голосовали за закон "Об образовании" в Верховной Раде.

"Резолюции парламентов Венгрии и Румынии, заявления МИД шести европейских государств свидетельствуют, что закон "Об образовании" нарушает международные обязательства Украины. Мы убеждены, что вступление в силу этого закона значительно ухудшит внешнеполитическую ситуацию для нашей страны", - говорится в заявлении.

"Оппозиционный блок" заявляет, что новый закон "Об образовании" нарушает Конституцию, запрещая представителям нацменьшинств учиться на родном языке.

В случае его подписания президентом Украины партия намерена обратиться в Конституционный суд.

"Одновременно мы требуем от власти не создавать межнациональную напряженность в стране и кризис в международных отношениях. Закон "Об образовании" должен быть приведен в соответствие с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств", - заявляют в "Оппозиционном блоке".