Система нераспространения ядерного оружия в мире должна существовать с более эффективными гарантиями безопасности – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что система нераспространения ядерного оружия должна продолжать действовать, однако гарантии безопасности в ее рамках должны быть более эффективными.

"Я считаю, что система нераспространения (ядерного вооружения - ИФ) в мире должна существовать. Я считаю, что мир не будет безопаснее, если каждая страна, в том числе и Северная Корея, будет иметь ядерное оружие. Но гарантии безопасности должны быть эффективными", - сказал П.Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News, говоря о помощи США Украине.

Отвечая на вопрос о том, жалеет ли он о том, что Украина отдала свой ядерный арсенал в 1994 году, глава украинского государства отметил, что нельзя сравнивать ситуацию, которая имела место тогда, с сегодняшней.