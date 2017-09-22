Хлеб может резко подорожать в случае приватизации государственных агрохолдингов – "Наш Край"

Приватизировать прибыльные государственные предприятия "Аграрный фонд" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" нельзя, поскольку это спровоцирует резкий рост цен на продукты питания, говорится в обращении сопредседателя партии "Наш край" Александра Мазурчака к Кабинету министров Украины.

Он отмечает, что продажа государственных агрохолдингов усилит влияние монополистов на рынке пищевых продуктов и приведет к дальнейшему росту цен.

"В случае приватизации одних из самых прибыльных госпредприятий в Украине частный бизнес сразу получит дополнительные активы, что предоставит им возможность контролировать еще больший поток зернового сырья и устанавливать свои цены для производителей круп, мяса, молочной продукции и хлеба. Как следствие, украинцы будут есть еще меньше, а монополисты будут продолжать богатеть. Необходимо немедленно снять с торгов два самых прибыльных агрохолдинга, от которых сегодня зависит стабильность цен на рынке", - отметил А.Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" напомнил, недавно правительство отменило регулирование цен на социальные продукты, что позволило монополистам устанавливать свои цены и привело к значительному удорожанию продуктов питания первой необходимости.

"В июле правительство отказалось регулировать цены на продукты, ошибочно считая, что госрегулирование цен не оправдывает себя. Теперь рынок контролируют аграрные и торговые олигархи, которые по своему усмотрению устанавливают цены. Если власть отдаст в частные руки государственные агрохолдинги – на рынке останутся только они и сдерживать цены уже будет некому", – убежден А.Мазурчак.

В партии "Наш край" требуют от правительства прекратить политику затыкания дыр в бюджете за счет распродажи прибыльной государственной собственности. "Продажа этих агропредприятий даст одномоментно несколько миллиардов гривень для затыкания дыр в социальных расходах, но приведет к потере прибыльных госактивов и окончательно лишит правительство влияния на рынок продуктов питания. Кабмин должен работать на украинцев, а не на олигархов", - резюмировал А.Мазурчак.