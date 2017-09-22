Политика

08:55 22.09.2017

Между Порошенко и Трампом установилось настоящее доверие – Чалый

В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом между главами государств установилось настоящее доверие, сообщает посол Украины в США Валерий Чалый.

"Полноформатная встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента США Дональда Трампа важна не только тем, что лидеры двух стран обсудили достигнутые результаты и наметили следующие стратегические шаги партнерства, но и особой атмосферой и установлением настоящего доверия", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом удалось обсудить все важные вопросы текущей повестки дня, заявил посол Украины в США Валерий Чалый журналистам в Нью-Йорке по итогам встречи глав государств в четверг.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Порошенко о встрече с Трампом: часовая встреча была чрезвычайно продуктивной

Порошенко: США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс

Порошенко: на встрече с Трампом удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности

Порошенко после встречи с Трампом: сотрудничество с США в вопросе проведения реформ в Украине продолжится

Рада не вняла призывам премьера Украины продолжать работу в четверг

ПОСЛЕДНЕЕ

Закарпатский облсовет просит ветировать или вернуть в Раду с правками новый законопроект "Об образовании"

Рада приступит к пенсионной реформе уже в начале октября

В Раде зарегистрирован проект о денонсации соглашения с Россией о деятельности культурных центров

Большинство украинцев не одобряют работу Порошенко, Гройсмана и Парубия на их должностях

Тимошенко, Порошенко и Бойко - лидеры электоральных симпатий украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Заказать услуги на price.ua
РЕКЛАМА