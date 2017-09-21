Порошенко о встрече с Трампом: часовая встреча была чрезвычайно продуктивной

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что продолжающая час с президентом США Дональдом Трампом встреча была продуктивной.

"Чрезвычайно поразила поддержка и моего выступления в Совете безопасности ООН, и на Генеральной Ассамблее. Вы видите, что в устах мировых лидеров фокус на Украину был чрезвычайно высокий. Это и президент США Дональд Трамп, и президент Франции Эмманюэль Макрон, и президент Литвы Даля Грибаускайте, и большое количество мировых лидеров, которые сегодня … поддерживают нашу справедливую борьбу по освобождению украинской земли от российского агрессора, от российского оккупанта. Чрезвычайно важную роль, безусловно, играет и встреча с нашим партнером – с президентом США, которая только что завершилась", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с Д.Трампом в четверг в Нью-Йорке.

По словам главы государства, на его встрече с Д.Трампом присутствовала команда главы Американского государства, в том числе вице-президент Майкл Пенс, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер. "Была очень живая детальная дискуссия, касающаяся будущих аспектов сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

По словам П.Порошенко, встреча с Д.Трампом длилась час.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в начале встречи между двумя президентами Д.Трамп напомнил о недавней встрече с украинским коллегой в Белом доме. "После этой встречи мы достигли большого прогресса", - сказал он, отметив, что несмотря на трудности, "Украина ежедневно становится всё лучше".

Президент Украины выразил соболезнования и солидарность с американским народом ввиду последствия урагана "Ирма".

П.Порошенко также отметил эффективность сотрудничества в сфере безопасности и оборонном секторе, улучшение экономического сотрудничества. По его словам, за последние 7 месяцев товарооборот между Украиной и США вырос в 2,5 раза. "Это символ того, что мы рады американским компаниям на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест в Украине и США. Это достижение эффективного сотрудничества между нашими странами", - констатировал П.Порошенко.

Президент США, со своей стороны, указал: "Бизнес сейчас серьезно интересуется Украиной, они видят значительный потенциал".