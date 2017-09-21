Политика

18:53 21.09.2017

Порошенко после встречи с Трампом: сотрудничество с США в вопросе проведения реформ в Украине продолжится

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом и дальше сотрудничать в проведении и поддержке реформ.

"Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с президентом США в четверг в Нью-Йорке

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Интерфакс-Украина
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