Порошенко после встречи с Трампом: сотрудничество с США в вопросе проведения реформ в Украине продолжится

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом и дальше сотрудничать в проведении и поддержке реформ.

"Для меня было очень важно услышать полную, очень мощную поддержку реформ, которые проходят в Украине, и позитивную оценку результатов, которых мы этими реформами достигли. Это чрезвычайно важно для нас. И мы договорились, что наше сотрудничество в поддержке реформ будет эффективно продолжаться", - сказал П.Порошенко журналистам после встречи с президентом США в четверг в Нью-Йорке