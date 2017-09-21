Политика

16:45 21.09.2017

Рада приступит к пенсионной реформе уже в начале октября

Верховная Рада рассмотрит проект пенсионной реформы на следующей пленарной неделе, заявляют во фракции "Блок Петра Порошенко".

"Сегодня она (пенсионная реформа – ИФ) проголосована не будет… А теперь мы будем пытаться проголосовать эту реформу на следующем заседании, которое уже будет в начале октября. Мне кажется, это будет вторник", - сказал замглавы фракции БПП Сергей Березенко журналистам в четверг.

Он считает маловероятным созыв внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе, когда, согласно календарному плану, народные депутаты работают с избирателями.

С.Березенко выразил сожаление, что члены парламента отказались продлить работу в четверг до рассмотрения пенсионной реформы.

Согласно календарному плану заседаний седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в пятницу, 22 сентября, в парламенте пройдет час вопросов к правительству, а на следующей неделе предусмотрена работа народных депутатов с избирателями. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на вторник, 3 октября.

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