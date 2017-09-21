В Раде зарегистрирован проект о денонсации соглашения с Россией о деятельности культурных центров

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала законопроект №0162 "О денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров".

Как сообщает в четверг в своей странице народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", одна из соавторов данного законопроекта Ирина Фриз, при подаче законопроекта была учтена также позиция СБ Украины и ее оценка деятельности Российского центра науки и культуры и влияния на национальную безопасность Украины.

"Следует учитывать, что 31 декабря 2015 указом президента РФ №683 введена в действие "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации". В разделе "Культура" этого документа статьей 81 отмечается, что Россия реализует программы поддержки изучения русского языка и культуры в государствах-участниках СНГ для ускорения евразийской интеграции. В статье 82 Стратегии определяются задачи по развитию общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территориях государств-участников СНГ, а также использование культурного потенциала России в интересах многостороннего международного сотрудничества с целью повышения роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве", - написала она.

Парламентарий выразила надежду на быстрое прохождение законопроекта в комитетах и положительное рассмотрение в сессионном зале. "Законопроект может стать настоящим лакмусовой бумажкой на патриотизм и приверженность национальным интересам Украины", - выразила убеждение И.Фриз.