Политика

13:43 21.09.2017

Рада не вняла призывам премьера Украины продолжать работу в четверг

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду продолжить работу в сессионном зале до рассмотрения законопроекта по пенсионной реформы.

"Я хочу попросить всех вас сегодня поддержать инициативу продолжения работы украинского парламента до завершения (рассмотрения - ИФ) пенсионной реформы в Украине", - сказал премьер в ходе выступления в парламенте в четверг.

При этом он отметил, что рассмотрение пенсионной реформы должно состояться в соответствии с повесткой дня – после рассмотрения судебной реформы, которое происходит в настоящее время.

После слов премьера спикер Андрей Парубий поставил это вопрос на голосование, однако его поддержали всего 212 депутатов при минимально необходимых 226.

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Интерфакс-Украина
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