Политика

12:47 21.09.2017

Попытки Киева представить РФ агрессором не оставляют место для маневра - Песков

Попытки Киева внести в проект резолюции СБ ООН по миротворцам на востоке Украины формулировки, представляющие Россию агрессором, не оставляют место для поиска компромисса при подготовке окончательного варианта документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, место для маневра вряд ли остается, ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел", - заявил он журналистам.

Так пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал попытки Киева включить в проект резолюции формулировки "операция по принуждению к миру" либо "операция по восстановлению мира", чтобы тем самым была подтверждена роль России как агрессора.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли компромисс в случае, если таких формулировок включено в документ не будет, Д.Песков сказал: "Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости".

Отвечая на вопрос о том, изучили ли в Кремле уже украинский вариант проекта резолюции, пресс-секретарь президента заявил, что этот вопрос находится в компетенции МИД и переадресовал его на Смоленскую площадь.

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