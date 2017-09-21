Политика

11:55 21.09.2017

Рада отказалась продлить работу в четверг до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформам

Народные депутаты не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер несколько раз выносил на голосование это предложение, однако ни одно из них не набрало минимально необходимых 226 голосов парламентариев.

После этого А.Парубий заявил, что около полудня вновь вынесет предложение на голосование.

Народные депутаты в четверг продолжают рассматривать поправки ко 2-му чтению законопроекта №6232 о внесении изменений в процессуальные кодексы в рамках судебной реформы. За несколько пленарных дней пройдено уже более половины из них.

В повестке дня работы парламента на четверг стоят также законопроекты по пенсионной реформе.

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