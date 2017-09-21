Сопредседатель комитета ассоциации Украина-ЕС подчеркивает важность проведения судебной реформы в соответствии с нормами ЕС

Сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС Дариуш Росати (Dariusz Rosati) подчеркивает важность имплементации судебной реформы в Украине, в частности, отбора судей в соответствии с нормами Европейского Союза.

"Одним из предметов, которые, конечно, продолжают нас беспокоить, является имплементация судебной реформы, а особенно назначение независимых судей и весь процесс конкурса по выбору судей, его соответствие европейским стандартам", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в четверг в Киеве.

Также, по его словам, важной темой является борьба с коррупцией в Украине и повышение ее эффективности.

Д.Росати отметил, что делегация встречалась с бизнесом в Днепре, и предприниматели жаловались на определенные административные препятствия: получение сертификатов происхождения, страхование рисков при экспорте, получение ветеринарных и фитосанитарных сертификатов.

В свою очередь В.Гройсман заявил, что важно ускорить имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также продолжать дерегуляцию для упрощения условий ведения бизнеса в Украине.