Порошенко призвал усилить международный режим деоккупации Крыма, создать международную группу друзей украинского Крыма

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-участницы ООН усилить международный режим деоккупации Крыма и создать международную "группу друзей украинского Крыма" для координации действий.

"Мы должны усилить международный режим деоккупации Крыма. Тот факт, что на самом высоком международном уровне – Генеральная Ассамблея ООН признала Россию как оккупационное государство – доказывает, что мы на правильном пути. Пришло время создать международную группу друзей украинском Крыму для содействия координации наших общих шагов и действий", - сказал президент, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

"Я рассчитываю на поддержку ваших делегациями инициатив Украины для обеспечения соблюдения прав человека во временно оккупированном Крыму, в частности в отношении соответствующей резолюции ГА ООН", - отметил П.Порошенко.