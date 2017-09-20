Политика

20:00 20.09.2017

Порошенко призвал все государства-члены ООН признать голодомор в Украине актом геноцида

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены ООН признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

"Организация Объединенных Наций всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. (…) Я призываю все государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - сказал П.Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

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Интерфакс-Украина
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