Порошенко призвал все государства-члены ООН признать голодомор в Украине актом геноцида

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны-члены ООН признать Голодомор в Украине в 1932-1933 годах актом геноцида.

"Организация Объединенных Наций всегда играла ведущую роль в обеспечении того, чтобы преступления прошлого никогда не могли повториться. (…) Я призываю все государства-члены ООН принять собственное историческое решение о признании Голодомора актом геноцида", - сказал П.Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.