Политика

19:56 20.09.2017

Украина призывает Совбез ООН расследовать возможную внешнюю помощь Северной Корее для разработки ядерных и ракетных программ

Президент Украины Петр Порошенко призывает Совет безопасности ООН детально расследовать возможную внешнюю помощь КНДР для разработки ядерных и ракетных программ.

"Позвольте мне подтвердить призыв Украины к Совету безопасности ООН провести детальное расследование по разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере", - сказал президент, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

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Интерфакс-Украина
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