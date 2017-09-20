Украина призывает Совбез ООН расследовать возможную внешнюю помощь Северной Корее для разработки ядерных и ракетных программ

Президент Украины Петр Порошенко призывает Совет безопасности ООН детально расследовать возможную внешнюю помощь КНДР для разработки ядерных и ракетных программ.

"Позвольте мне подтвердить призыв Украины к Совету безопасности ООН провести детальное расследование по разработке ядерных и ракетных программ Северной Кореи с целью выявления любой возможной внешней помощи Пхеньяну в этой сфере", - сказал президент, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.