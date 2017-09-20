Мандат миротворцев ООН на Донбассе должен включать украинско-российскую границу, а в контингент не могут входить представители агрессора

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мандат миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю оккупированную территорию Донбасса, включая украинско-российскую границу, а среди миротворцев не могут быть представители страны–агрессора.

"Убеждены, что полноценная миротворческая операция ООН является единственным эффективным решением для деэскалации, защиты народа Украины и для приближения нас к политическому урегулированию. Миротворы и их мандат должны покрывать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую государственную границу. Это обязательное условие", - сказал П.Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.