Политика

19:45 20.09.2017

Порошенко: вопрос освобождения заложников зашел в тупик, на территории РФ 16 украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вопрос освобождения заложников в рамках выполнения Минских соглашений зашел в тупик.

"Вопрос освобождения заложников в рамках Минского процесса зашел в тупик. Список украинских заложников постоянно растет. Людей постоянно захватывают. Единственной их виной является проукраинская позиция", - сказал он во время своего выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду.

П.Порошенко заявил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

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