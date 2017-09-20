Политика

19:41 20.09.2017

Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий, Крым превратился в территорию репрессий

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Москва сознательно избрала тактику усиления человеческих страданий, преследуя украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

"Трехлетняя война с Россией - это 10 тыс. убитых, 7% оккупированной украинской территории, 20% украинской экономики и промышленного производства – захваченной, уничтоженной или просто украденной. Однако наиболее жуткими этой ситуации является то, что Кремль сознательно избрал тактику усиления человеческих страданий. Оккупированный крымский полуостров, в соответствии с замечаниями активистов по правам человека, превратился в территорию репрессий", - сказал П.Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

Он отметил, что в оккупированном Крыму те, кто "не согласен с Кремлем, теряют свободы и даже жизни ".

"Украинцы и крымские татары арестовываются, если используют социальные сети, как в отношении фермера Владимира Балуха в декабре 2016 года, который просто украинский национальный флаг повесил на своем жилье", - напомнил П.Порошенко.

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