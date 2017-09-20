Украина полностью поддерживает усилия генсека ООН по разработке и осуществлению всеобъемлющей программы реформ ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о полной поддержке Киевом усилий генерального секретаря Совета безопасности ООН Антониу Гутерриша по всеобъемлющему реформированию ООН.

"Мы приветствуем и полностью поддерживаем усилия генерального секретаря по разработке и осуществлению эффективной и жесткой системы для реформирования ООН ", - заявил П.Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН в среду в Нью-Йорке.

Президент Украины отметил, что чтобы быть в курсе непредсказуемого мира, усилия ООН по поддержанию мира крайне нуждаются в реформе - как и вся система ООН.

"Именно поэтому как никогда своевременно провести оценку текущего положения вещей и изучения перспектив миротворчества ООН. Я очень надеюсь, что утвержденная нами резолюция, и мы являемся соавторами этой резолюции, позволит внести вклад в достижение успеха", - сказал глава Украинского государства.

П.Порошенко добавил, что видит здесь ряд важных ингредиентов для успеха.

"Во-первых, это действительно активная роль генерального секретаря в выполнении его обязанностей в соответствии со статьей 99 Устава ООН. Не менее важна задача защиты гражданских лиц, которая превратилась в неотъемлемую часть миротворческой деятельности ООН", - акцентировал президент Украины.

По его словам, необходимо также уделять должное внимание обеспечению надлежащего финансирования и обеспечению достаточных возможностей, включая авиационные активы, передовые разведывательные и современные технологии.

"Переход от традиционного миротворчества к экономически эффективному "умному миротворчеству" давно назрел", - подчеркнул П.Порошенко.