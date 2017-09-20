Порошенко призывает Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе в кратчайшие сроки

Президент Украины Петр Порошенко призывает Совет безопасности ООН разместить миротворцев на Донбассе в как можно более сжатые сроки.

"Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета – развернуть миротворцев на Донбассе – чем быстрее, тем лучше", - сказал П.Порошенко во время дебатов Совета Безопасности ООН в четверг в Нью-Йорке.

Он напомнил, что весной 2015 года уже официально обращался с просьбой к председателю Совета безопасности инициировать надлежащие процедуры по развертыванию миротворческой операции ООН в Украине. По словам П.Порошенко, с тех пор этот вопрос стал еще более актуальным.

"На Донбассе ситуация не улучшается. Несмотря на неоднократные инициативы по прекращению огня, обычные люди продолжают страдать", - подчеркнул президент Украины.