Политика

17:50 20.09.2017

Порошенко встретился с Пенсом и Хейли перед заседанием Совбеза ООН - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом США Майком Пенсом перед заседанием Совета безопасности ООН в Нью-Йорке (США), сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"США поддерживают Украину. Очень позитивная встреча с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

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Интерфакс-Украина
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