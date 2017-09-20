Порошенко встретился с Пенсом и Хейли перед заседанием Совбеза ООН - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом США Майком Пенсом перед заседанием Совета безопасности ООН в Нью-Йорке (США), сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"США поддерживают Украину. Очень позитивная встреча с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли перед заседанием Совбеза ООН по миротворчеству", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.