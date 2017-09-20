Лукашенко заявил, что заранее договорился с Путиным о раздельном наблюдении за учениями "Запад-2017"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин заранее договорились о раздельном наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017".

"Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин заранее определились с раздельным участием в учении "Запад-2017", - сообщило госагентство "БелТА" со ссылкой на президента Беларуси, который в среду наблюдает за завершающим этапом маневров.

"Мы договорились, что поскольку все-таки основная фаза действительно здесь, но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области, то президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я - уже в центре", - сказал А.Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что ранее планировалось совместное присутствие на учении, "но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов - где они работают, как".

"Я нашим военным и россиянам благодарен, что они мне основную фазу предложили для контроля и поручили именно центральное направление", - добавил А.Лукашенко.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Беларуси и России.