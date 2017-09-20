Политика

13:00 20.09.2017

Кабмин одобрил проект меморандумов о софинансировании преследования в Нидерландах виновных в катастрофе МН17

Кабинет министров Украины одобрил проекты меморандумов между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины о совместном финансировании и политической поддержке уголовного преследования в Нидерландах виновных в катастрофе 17 июля 2014 года над Донбассом "Боинга-777" рейса MH-17.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Мы рассчитываем, что если Кабмин сегодня поддержит проекты двух меморандумов, то завтра министр в Нью-Йорке сможет их подписать с соответствующими странами", - сказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко на заседании.

Согласно проекту меморандума о финансовой поддержке расследования, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", вышеперечисленные страны намерены договориться о совместном финансировании расследования, связанном с уголовным преследованием в Нидерландах виновных в том, что сбили самолет.

При этом участником меморандума могут стать и другие страны, чьи граждане пострадали в результате трагедии.

Стороны создают Комитет по финансовому надзору, который будет осуществлять надзор за распределением финансовых взносов, в составе 5 человек (представителей правительств Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины).

Расходы на деятельность прокуроров, судебной власти и на защиты свидетелей берут на себя Нидерланды.

Согласно проекту меморандума о политической поддержке расследования, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", страны-подписанты признают, что уголовное преследование виновных в катастрофе в Нидерландах будет самым эффективным механизмом для привлечения к ответственности по самым высоким международным стандартам, поскольку уверены в качестве, независимости и объективности судебной системы Нидерландов.

Оба меморандума будут действовать на протяжении 5 лет после подписания, а потом автоматически продлеваться на следующие пятилетние периоды. Если какая-то из стран-подписантов желает выйти из одного из меморандумов, то она должна об этом письменно проинформировать другие страны.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, из них 80 детей, все они погибли.

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