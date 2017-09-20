Политика

11:51 20.09.2017

Гройсман призывает Раду не затягивать с пенсионной реформой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную Раду не затягивать рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе и сделать это в четверг, 21 сентября.

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы эта реформа была принята уже на этой неделе, завтра остается последний день сессионный полноценной работы украинского парламента на этой сессионной неделе, и до меня доходят сигналы об искусственном затягивании некоторыми политическими силами рассмотрения судебной реформы, чтобы сделать невозможным принятие пенсионной реформы", - сказал премьер на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Он отметил, что искусственное затягивание рассмотрения является "преступлением по отношению к украинским пенсионерам".

"Я хочу сегодня призвать все "здоровые" силы украинского парламента, сделать все зависимое от себя, чтобы мы завтра рассмотрели системную реформу пенсионной системы Украины. Я считаю, что завтра будет тот момент истины, когда каждый из нас сможет не просто словами, лозунгами, а своим сердцем доказать реальное уважение к украинским гражданам, своим голосованием нажав на зеленую кнопку", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий делает все, для того, чтобы законопроект о пенсионной реформе был рассмотрен в четверг, а фракции коалиции настроены принять его во втором чтении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Депутаты Одесского горсовета решили перенести сессию из-за беспорядков под мэрией

Порошенко обсудил с Туском ситуацию на Донбассе и миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях

Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании

Генсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне со времен "холодной войны"

Украина решительно продвигается на пути достижения слаженности с войсками стран НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" призывает Кабмин не выполнять требования МВФ о повышении цены газа для населения

Климкин обсудил с Ханом экономическое и инвестиционное сотрудничество с ЕС и новый закон об образовании

Президенты Украины и Словакии договорились усилить взаимодействие в вопросах пограничного и таможенного контроля

Президенты Украины и Австрии обсудили усиление технических возможностей СММ ОБСЕ на Донбассе

Порошенко и Могерини в Нью-Йорке обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
звуковая карта в Украине
РЕКЛАМА