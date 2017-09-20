Гройсман призывает Раду не затягивать с пенсионной реформой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную Раду не затягивать рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе и сделать это в четверг, 21 сентября.

"Я считаю чрезвычайно важным, чтобы эта реформа была принята уже на этой неделе, завтра остается последний день сессионный полноценной работы украинского парламента на этой сессионной неделе, и до меня доходят сигналы об искусственном затягивании некоторыми политическими силами рассмотрения судебной реформы, чтобы сделать невозможным принятие пенсионной реформы", - сказал премьер на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Он отметил, что искусственное затягивание рассмотрения является "преступлением по отношению к украинским пенсионерам".

"Я хочу сегодня призвать все "здоровые" силы украинского парламента, сделать все зависимое от себя, чтобы мы завтра рассмотрели системную реформу пенсионной системы Украины. Я считаю, что завтра будет тот момент истины, когда каждый из нас сможет не просто словами, лозунгами, а своим сердцем доказать реальное уважение к украинским гражданам, своим голосованием нажав на зеленую кнопку", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий делает все, для того, чтобы законопроект о пенсионной реформе был рассмотрен в четверг, а фракции коалиции настроены принять его во втором чтении.