"Наш край" призывает Кабмин не выполнять требования МВФ о повышении цены газа для населения

Власть не должна выполнять требования МВФ о повышении цены на газ для населения, а наоборот – снижать стоимость газа для украинцев до уровня экономически обоснованной цены, заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, комментируя соответствующие заявления заместителя директора МВФ Дэвида Липтона.

По его словам, даже если тарифы не будут расти, грядущей зимой украинцы будут платить за газ больше, чем в прошлом году.

"В этом году правительство выделило на субсидии населению более 60 млрд. грн. Сейчас принят ряд решений, направленных на уменьшение количества их получателей, то есть украинцы будут платить за газ больше даже в условиях, если тариф не вырастет. Власть не должна слепо выполнять требования МВФ и повышать в разы цену на газ. Цена на газ для украинцев должна быть существенно снижена", – заявил А.Мазурчак.

Сопредседатель "Нашего края" отметил, что европейская цена на газ должна вводиться только после повышения зарплат до уровня ЕС. "В МВФ утверждают, что нужно повышать цену на газ до уровня европейской. Но хочу напомнить, что средняя зарплата украинцев в июле 2017 года составила 7 тыс 339 грн., а в ЕС – 2 тыс 115 евро или 65 тыс 565 грн. Это в 9 раз больше, чем в Украине. Тариф на газ для населения в Украине составляет 6,95 грн. за куб, а средний тариф по ЕС – 19,52 грн. за куб, только в 2,8 раза дороже", – добавил А.Мазурчак.

Он также заявил, что украинцы должны потреблять украинский газ по реальным ценам, а не по цене импортного. "По оценкам экспертов, себестоимость украинского газа – чуть больше 1 тыс 300 грн. Установление его цены на уровне 1 тыс 600 грн. позволяет покрыть все затраты на добычу и получить прибыль. Сегодняшний тариф для людей на уровне почти 7 тыс. грн. неоправданно завышен", – убежден А.Мазурчак.