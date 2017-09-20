Климкин обсудил с Ханом экономическое и инвестиционное сотрудничество с ЕС и новый закон об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с Комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом выразил ему благодарность за последовательную санкционную политику ЕС в отношении РФ и сообщил о последних тенденциях развития безопасностной ситуации на Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины, встреча П.Климкина с Й.Ханом состоялась во вторник в рамках визита главы украинского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорк для участия в дебатах 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

П.Климкин детально проинформировал Й.Хана о ходе реформ в Украине и мерах украинского правительства для обеспечения внутренней экономической стабилизации и развития. Обсуждались перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса, в т.ч. с привлечением европейских и международных финансовых институций.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросу визовой либерализации между Украиной и ЕС.

П.Климкин также детально остановился на положениях нового закона Украины "Об образовании" и подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью этого нормативно-правового акта.