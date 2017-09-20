Политика

10:42 20.09.2017

Климкин обсудил с Ханом экономическое и инвестиционное сотрудничество с ЕС и новый закон об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с Комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом выразил ему благодарность за последовательную санкционную политику ЕС в отношении РФ и сообщил о последних тенденциях развития безопасностной ситуации на Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины, встреча П.Климкина с Й.Ханом состоялась во вторник в рамках визита главы украинского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорк для участия в дебатах 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

П.Климкин детально проинформировал Й.Хана о ходе реформ в Украине и мерах украинского правительства для обеспечения внутренней экономической стабилизации и развития. Обсуждались перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса, в т.ч. с привлечением европейских и международных финансовых институций.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросу визовой либерализации между Украиной и ЕС.

П.Климкин также детально остановился на положениях нового закона Украины "Об образовании" и подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью этого нормативно-правового акта.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Депутаты Одесского горсовета решили перенести сессию из-за беспорядков под мэрией

Порошенко обсудил с Туском ситуацию на Донбассе и миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях

Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании

Генсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне со времен "холодной войны"

Украина решительно продвигается на пути достижения слаженности с войсками стран НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман призывает Раду не затягивать с пенсионной реформой

"Наш край" призывает Кабмин не выполнять требования МВФ о повышении цены газа для населения

Президенты Украины и Словакии договорились усилить взаимодействие в вопросах пограничного и таможенного контроля

Президенты Украины и Австрии обсудили усиление технических возможностей СММ ОБСЕ на Донбассе

Порошенко и Могерини в Нью-Йорке обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корпус
РЕКЛАМА