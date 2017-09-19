Политика

23:20 19.09.2017

Порошенко обсудил с Туском ситуацию на Донбассе и миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позиции по украинской инициативе по развертыванию миротворческой операции ООН на оккупированной части Донбасса. Президент Украины поблагодарил за решение о продлении санкций против России", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Кроме того, стороны обсудили вопрос деоккупации Крыма, уделив ему особое внимание, и подготовку к ноябрьскому саммиту "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе.

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Интерфакс-Украина
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