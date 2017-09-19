Президенты Украины и Словакии договорились усилить взаимодействие в вопросах пограничного и таможенного контроля

Президент Украины Петр Порошенко и президент Словакии Андрей Киска на встрече в Нью-Йорке обсудили сотрудничество двух стран на евроинтеграционном направлении, а также договорились об усилении взаимодействия в вопросах установления пограничного и таможенного контроля на государственной границе.

"Договорились усилить взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

Стороны положительно оценили сохранение позитивных тенденций наращивания товарооборота между двумя странами и отметили важность проведения до конца текущего года заседаний двусторонних украинско-словацких комиссий в сфере экономики, промышленности, научно-технического сотрудничества, трансграничного сотрудничества и туризма. Собеседники также обсудили сотрудничество Украины и Словакии на евроинтеграционном направлении и в рамках международных организаций.

Кроме того, лидеры двух государств скоординировали позиции в вопросе деоккупации Крыма и размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

"Словацкая сторона с пониманием отнеслась к аргументам президента Украины относительно проголосованного парламентом закона об образовании", - отмечается в сообщении.