Президенты Украины и Австрии обсудили усиление технических возможностей СММ ОБСЕ на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и президент Австрии Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе для более эффективного выполнения их миссии.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко и А. ван дер Беллен в ходе встречи в Нью-Йорке (США) приветствовали положительную тенденцию в сфере двусторонней торговли в результате вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Президент Украины проинформировал австрийского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, в частности о ходе имплементации Минских договоренностей и дальнейшие шаги для деэскалации ситуации.

"Президенты скоординировали подходы к продвижению инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Петр Порошенко призвал Австрийское председательство в ОБСЕ поддерживать активный диалог с ООН по этому вопросу", – сказано в сообщении.

Стороны также подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии на Донбассе.

Отдельное внимание президенты уделили вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе в вопросе деоккупации Крыма.

П.Порошенко пригласил австрийского коллегу посетить Украину, и приглашение было принято.