Политика

20:42 19.09.2017

Президенты Украины и Австрии обсудили усиление технических возможностей СММ ОБСЕ на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и президент Австрии Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе для более эффективного выполнения их миссии.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко и А. ван дер Беллен в ходе встречи в Нью-Йорке (США) приветствовали положительную тенденцию в сфере двусторонней торговли в результате вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Президент Украины проинформировал австрийского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, в частности о ходе имплементации Минских договоренностей и дальнейшие шаги для деэскалации ситуации.

"Президенты скоординировали подходы к продвижению инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Петр Порошенко призвал Австрийское председательство в ОБСЕ поддерживать активный диалог с ООН по этому вопросу", – сказано в сообщении.

Стороны также подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии на Донбассе.

Отдельное внимание президенты уделили вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе в вопросе деоккупации Крыма.

П.Порошенко пригласил австрийского коллегу посетить Украину, и приглашение было принято.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании

Генсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне со времен "холодной войны"

Украина решительно продвигается на пути достижения слаженности с войсками стран НАТО

Климкин встретился в Нью-Йорке с госсекретарем МИД Исландии

Два нардепа подали заявления о вхождении в группу "Воля народа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Президенты Украины и Словакии договорились усилить взаимодействие в вопросах пограничного и таможенного контроля

Порошенко и Могерини в Нью-Йорке обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников

Порошенко обсудил с Дудой введение миротворцев ООН на Донбасс и соблюдение прав человека в оккупированном Крыму

Президент Польши планирует посетить Украину в этом году

Порошенко и Ниинистё в Нью-Йорке скоординировали подходы по возможному размещению миротворцев ООН на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА